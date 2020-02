Habló fuerte y claro. El conductor de televisión Yaco Eskenazi estuvo como invitado especial en el estreno del programa matutino “América Hoy”. Sin embargo, no pudo escaparse de las candentes preguntas de los conductores Ethel Pozo, Renzo Schuller y Natalia Salas.

Y es que el ‘Capitán histórico’ fue consultado sobre el ampay que salió hace unos días en el programa de Magaly Medina, donde se le ve saliendo solo de una discoteca al amanecer.

“Juego un campeonato de fútbol todos los veranos y fui con mis amigos. Estaba solo hace 10 días. Natalie estaba con Liam de vacaciones en Disney, a las cuales no pude ir porque toda la semana he tenido promociones. Entonces quedé con mis amigos y salí”, contó Yaco.

Asimismo, el exintegrante de EEG reveló que en todo el tiempo de relación que tiene con Natalie Vértiz, nunca había salido solo, pero pese a ello, contó que su esposa siempre supo dónde y con quién salía.

“Yo tengo siete años con Natalie y en siete años no había salido solo, entonces coordiné y salí. He estado con mi amigo pasándola bien. No pasa nada. Natalie sabía perfectamente dónde estaba", manifestó.

¿Qué pasó con Natalie Vértiz?

Las declaraciones de Yaco Eskenazi captaron la atención del público cuando reveló cuál es su actual relación con la exchica reality, ya que recordemos que desde hace algunas semanas se vienen incrementando los rumores de una supuesta separación y/o distanciamiento.

“Natalie tiene viajes todo el año. Y yo estoy solo, entonces esa soledad hace que quieras compartir con amigos y que llenes ese vacío, ese espacio”, afirmó.

El conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” no dudó en dejar este contundente y claro mensaje sobre las relaciones de pareja.

“Uno no tiene que pensar que el amor se demuestra mediante las redes sociales o que todo lo que se ve en las redes es lo que está sucediendo. Todas las parejas tienen problemas, momentos difíciles, no siempre tienes que contar en qué momento estás”, finalizó contando Eskenazi.

Yaco revela situación con Natalie Vértiz (Video: América TV)

