El actor Yaco Eskenazi volvió a referirse al distanciamiento con la madre de su hijo, Natalie Vértiz, tras los rumores de una presunta separación. Y es que los fans siempre le sacaron en cara de que no publicaba fotos con la modelo en sus redes sociales, a diferencia de otras conocidas parejas de la farándula.

Reiteró que, efectivamente, sí hubo un alejamiento entre ambos, pero no se debe entender como una ruptura de la relación.

“Hubo, sí, un distanciamiento, no se debe interpretar como que nos separamos o que no estamos juntos. Ella estaba en un lugar y yo en otro, asumiendo mi pena. Ella no iba a dejar de trabajar porque yo estaba triste”; comentó a diario Ojo.

“El que yo haya estado así, hace que no te acerques no compartas con tu pareja, a eso se suma que ella viaja”, agregó.

Recordemos que Yaco sufrió la partida de su padre hace poco, por lo que se deprimió. Su padre falleció el pasado 31 de diciembre.

“Toda las personas somos diferentes y tenemos maneras diferentes de asumir el dolor, asumir la pena. Mi personalidad hace que me ponga para adentro, no hablo mucho, me pongo antipático, todo me fastidia, me vuelvo renegón (...) Así es que estoy superando la pérdida de una persona que ha estado conmigo 40 años”

Yaco participará de la novela “Dos hermanas”, de América Televisión, por lo que aseguró que ahora “es una etapa de mi vida en la que vuelvo a salir a flote”.

“Estoy volviendo a ser el Yaco simpático de antes”

VIDEO RECOMENDADO

EBT: Tula Rodríguez y su parodia de Yahaira Plasencia en “Premios Lo Nuestro

EBT: Tula Rodríguez y su parodia de Yahaira Plasencia en “Premios Lo Nuestro” (27/02/20)

TE PUEDE INTERESAR