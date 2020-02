¡Lo contó todo! El conductor Yaco Eskenazi no tuvo reparos en referirse nuevamente sobre los rumores de un posible distanciamiento y/o rompimiento con la modelo Natalie Vértiz. Y es que recordemos que hace mucho tiempo la parejita no sube ningún contenido juntos a redes sociales.

El compañero de Ethel Pozo estuvo en un conferencia de prensa y le respondió a Ojo todo lo relacionado a su relación sentimental con la exchica reality y madre de su pequeño hijo.

“Las redes sociales de Natalie y Yaco se han separado, se han peleado, pero Yaco y Natalie están perfectos, acá está mi anillo, nosotros somos esposos. Yo no lo voy a negar, hay etapas bonitas y etapas difíciles”, comenzó contando el excapitán histórico.

El presentador de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” mencionó que el alejamiento con su esposa se dio debido a una fuerte etapa de luto que atravesó por la muerte de su padre ocurrida en diciembre del año pasado.

“Yo particularmente he pasado por una etapa difícil en diciembre y enero. El 31 de diciembre falleció mi papá. No todos los seres humanos somos iguales, yo tomé (el dolor) hacia dentro, no quería ver ni hablar con nadie. Quise matar mi dolor solo y eso ocasionó que me aleje un poco de mi esposa, pero hoy en día todo está perfecto”, confirmó.

Por otra parte, Yaco Eskenazi menciona que todo ya se encuentra bien con Natalie Vértiz, e inclusive habla de los planes de traer un segundo bebé al mundo.

“Gracias a Dios ya está pasando nuestra primera tormenta. Creo que ya estamos un poco más cerca (del segundo hijo). Yo sigo respetando el cuerpo de mi esposa, porque ella tiene contratos con marcas que le piden que no se embarace, bikinis y esas cosas. Entonces, tengo que respetar lo que mi esposa decida”, manifestó.

