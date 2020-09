El conductor de América Televisión, Yaco Eskenazi, tuvo una sorpresiva reacción cuando le preguntaron qué haría si un amigo suyo de toda la vida empieza a coquetear a su esposa, Natalie Vértiz.

Yaco Eskenazi no pudo soportar la idea y tan solo de imaginarlo dijo en el programa “América Hoy”: “Lo saco de raíz de mi vida y quizá no de la forma más política”.

Pero eso no fue todo y es que Yaco Eskenazi se empezó a acalorar de tan solo pensarlo si eso fuera verdad y lanzó un fuerte comentario. “No le permitiría a ningún ser humano en este mundo que se meta con mi esposa”.

La semana pasada ya Yaco Eskenazi había confirmado ser celoso con Natalie Vértiz, aunque no al extremo de tener celos enfermizos.

¿Celoso?

Yaco Eskenazi recordó la vez en que Natalie Vértiz grabó un comercial con el actor mexicano Diego Boneta y aunque dijo no haber sentido celos, sí marcó su “territorio”.

“Alguna vez me preguntaban sin tenía celos por Diego Boneta. No me daba celos de rabia, pero es mía por si acaso”, remarcó Yaco Eskenazi.

Yaco Eskenazi sobre Natalie Vértiz-ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Daniel Urresti en el Pleno del Congreso

Daniel Urresti en el Pleno del Congreso - OJO

TE PUEDE INTERESAR