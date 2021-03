Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi revelaron en “Estás en Todas” que su segundo bebé será un dulce niño. Y es que el capitán de ‘Los guerreros’ aprovechó la oportunidad para dedicarle unas tiernas palabras a su esposa.

“Estoy agradecido con la vida de poder estar con mi esposa. Ya estamos más grandes, con un matrimonio consolidado, son sensaciones totalmente diferentes”, comenzó diciendo muy emocionado.

“Yo me enamoré perdidamente de Natalie cuando la vi embarazada, como se convertía en la mujer protectora. Ahora todo lo tiene en su cabeza, está haciendo cosas por este bebito que no tuvo la oportunidad de hacer con Liam, como prepararse. De verdad me saco el sombrero por la mamá que eres, soy muy bendecido”, agregó.

En ese sentido, el conductor comentó que se siente muy bendecido por todas las cosas positivas que le vienen pasando en su vida, y aseguró que todo sería obra de su padre, quien falleció hace algunos meses.

“Le agradezco a la vida, a mi papá, de alguna manera él hizo que las cosas se dieran de esta manera, así lo siento desde el fondo de mi corazón. Gracias vida, mamá, por haberme enseñado a amar como amo a esta mujer”, expresó.

