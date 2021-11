Comenzó con fuerza, la expareja de Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia, fue dura en sus comentarios contra la actriz cómica y cantante, Claudia Serpa, a quien no solo quiso mandar a sentencia.

Yahaira Plasencia levantó la pizarra de sentenciados con el nombre de Claudia Serpa y explicó sus motivos: “He visto la presentación de cada uno de mis compañeros y esto es ‘El artista del año’, canto, baile, musical, show todo en un solo paquete. No todos los han hecho, entonces esto va porque yo lo he visto así”.

Claudia Serpa, tiene una trayectoria en concursos de este tipo y al parecer, los comentarios de la ‘reina del totó’, no le cayeron nada bien, ya que la miró con fastidio y aseguró que Yahaira votó por ella, porque es su competencia directa.

Pero Yahaira cargó en sus comentarios al cantante de cumbia Christian Domínguez para hacer un comparativo: “Mi voto fue para Claudia porque solamente vi una balada. Yo quiero entender bien el formato y lo que se está pidiendo aquí es baile, canto, todo eso. Yo estoy tranquila, no tengo nada en contra de nadie. Claudia me parece una gran cantante, la he visto también bailar, es supercompleta, pero creo que hoy, al igual que Christian (Domínguez) no era para que cante una balada”.

