Yahaira Plasencia respondió luego de ser vinculada con el chico reality Pancho Rodríguez. La salsera explicó que solo son amigos y que han hecho un grupito bonito entre varios chicos de Esto Es Guerra.

“Panchito me cae increíble, como te he dicho, hemos hecho un grupito bien lindo, pero este sábado fuimos cuatro al sur con tres amigos más y todo chévere. No (hemos tenido una cena romántica), lo hizo para fregar porque saben que Panchito se pondría rojo”, respondió Yahaira Plasencia.

La “Patrona” dejó bien en claro que se encuentra soltera y respondió luego de que Pancho Rodríguez revelara que antes pensaba que Yahaira era pesada. “No estoy con nadie, no estoy saliendo con nadie, estoy soltera y tranquila”.

“Me dijo que le caía mal antes de conocerme, pero ya me ha pasado. Será por mi carácter horrible. Pero Panchito, mis respetos, es un gran amigo”.

Yahaira Plasencia finalizó la entrevista en América Espectáculos diciendo que no dirá si se besa con Pancho Rodríguez. “No voy a decir si he chapado, aca en Perú me tienen checada por todos lados, tendría que irme a Miami”.

“La próxima vez que me veas llorar es de alegría”: Tula tiene fe en que su madre se recupere del COVID-19 | OJO

