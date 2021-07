La cantante de salsa Yahaira Plasencia estuvo en el ojo de la tormenta tras afirmar que a André Carrillo “le iba con todas las cremas”. El hecho se dio en una reciente entrevista a “Mujeres al mando”.

Las declaraciones sorprendieron a su público, pues el seleccionado es muy amigo de la expareja de la salsera, Jefferson Farfán. Es así que ella decidió salir al frente para hablar de lo sucedido.

“Pusieron un juego, justo de futbolistas, y decía: ya, no voy a decir. Cada cosa que sí o sí es titular”, señaló a “Amor y Fuego” sobre el juego que hizo en Latina.

Del mismo modo, alegó que lo que dijo de Carrillo fue una broma y que no fue el único del que habló.

“También me preguntaron si me gustaba (Gianluca) Lapadula, (Christian) Cueva, toda la selección. Nada que ver. Yo estoy soltera, tranquila y aparte, estos chicos tienen pareja, esposas. no hay forma”, añadió.

Cabe señalar que la intérprete de “Cobarde” señaló que su relación con Jefferson Farfán ya es parte del pasado.

TE PUEDE INTERESAR