El periodista de espectáculos, Samuel Suárez, no dudó en opinar sobre la nueva canción de Yahaira Plasencia, la cual ha sido bastante criticada por aparecer en diferentes videos como publicidad en Youtube. “Yo ya me aprendí la canción de Yahaira completita, tanto Youtube me la ha puesto en publicidad el fin de semana, que ya me la sé, ya no solo el corito”, dijo entre risas. (Video: Instagram/Instarándula)