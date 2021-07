La salsera Yahaira Plasencia hizo un “live” por Instagram con su productor Sergio George y su mano derecha, Danilo, y no aguantó en opinar sobre Magaly Medina, quien esta semana invitó a los periodistas colombianos, quienes criticaron su vestido en los Premios Heat.

Yahaira Plasencia se rio porque Magaly Medina los invitó para seguir hablando al respecto, sin embargo terminaron reconociendo que es una buena cantante, con proyección internacional.

Durante el “live”, “La Patrona” dijo: “Magaly invitó a los periodistas colombianos a su programa para que rajen de mi seguramente y uno de ellos le dice: “mi querida Magaly que bien canta esta chica, que bien baila” y Magaly le dice: “lo que tú no sabes es que hay otros cantantes aquí””.

Posteriormente, Yahaira Plasencia no tuvo pelos en la lengua al decir que Magaly Medina solo destruye. “En vez de decir, oye sí hay más cantantes, hay que apoyar el talento peruano, no no, ella solo sabe destruir”.

Al respecto, Sergio George la felicitó por saber manejar la entrevista con la “urraca”. “Olvídate, era importante hacerlo (la entrevista)”.

