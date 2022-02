Para alegría de sus seguidores, “La Academia” de Yahaira Plasencia se extiende un mes más en nuevos horarios y cursos con profesores experimentados en los diversos géneros de baile. El taller de verano que inicia el 01 de marzo ofrece clases de baile de full dance, ritmos latinos y urban dance para niños y adultos.

El público interesado solo tiene que llamar al 923 796 539 o ingresar a las redes sociales de la cantante. Debido a la gran acogida que ha tenido la “reina del totò” decidió complacer el pedido de sus fans.

De otro lado, la “Patrona de la salsa” anunció una gira musical a Europa en el mes de julio de este año. El tour iniciará en las ciudades de Madrid y Barcelona en España y luego continuará en Italia, Suiza, Francia, Holanda, Inglaterra, Bélgica, Suecia y Portugal.

De esta manera, Yahaira tendrá la oportunidad de conquistar al público europeo con toda su orquesta y con un show preparado especialmente para esta gira.

“Adicionalmente estoy alistando un nuevo show para la gira a Europa en julio. Hay muchas novedades y unas sorpresas especiales para la comunidad de migrantes peruanos en estos países. Es un sueño hecho realidad. No me detengo y sigo adelante como buena peruana que soy. Mi internacionalización ha empezado, sé que no sólo peruanos irán a mi show, sino gente del extranjero y eso me motiva más. Voy a demostrarles a todo que tengo talento y de sobra”, añadió.

