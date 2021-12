Este miércoles 15 de diciembre, la cantante Yahaira Plasencia arremetió contra Magaly Medina por acusarla de “armar” un ampay con Pancho Rodríguez en la recta final de El artista del año.

En declaraciones para América Espectáculos, la ‘reina del totó' lamentó las palabras de la ‘urraca’: “Es lo más tonto que ha podido decir esa persona, es la única que lo ha dicho, creo”.

Según Yahaira Plasencia, no necesita armar ampays para atraer la atención de los medios de comunicación: “Nada que ver, para empezar no necesito de esto, gracias a Dios tengo un programa donde puedo decir lo que estoy haciendo, tengo América hoy, tengo En boca de todos, puedo salir y puedo decir ‘mira, estoy haciendo un concierto’, mis redes, tengo 3 millones de fans, o sea, ¿para qué armaría algo? Nunca lo he hecho y jamás lo haría”.

Asimismo, Yahaira Plasencia afirmó que Pancho Rodríguez nunca aceptaría armar un ampay: “Pancho tampoco se prestaría para algo así, lo conozco perfectamente, jamás, y yo tampoco, o sea, nada que ver”.

De otro lado, la artista reveló que, aunque quiere mucho a Pancho Rodríguez, prefiere estar soltera y enfocada en su carrera: “Con Pancho hay un cariño súper especial, hay un cariño muy bonito, yo lo quiero un montón, lo estimo muchísimo, hay un cariño muy bonito, pero yo ahorita estoy enfocada en mis cosas, yo no me veo ahorita con alguien, no me veo ahorita teniendo una relación, no me veo, estoy enfocada en mis proyectos y prefiero estar así”.

