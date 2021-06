La cantante Yahaira Plasencia confirmó que cantará su tema “Ulala” en la próxima gala de los premios Heat, que se realizarán el próximo jueves 1 de julio en Punta Cana.

El periodista Samuel Suárez se comunicó con la ‘reina del totó' para preguntarle sobre su situación laboral con Sergio George. La cantante aseguró que todo está bien entre ellos.

“Hola Samuel, con Sergio todo súper bien!! Gracias a Dios ya tenemos el cuarto tema listo, seguimos trabajando duro, es más ha venido a los premios y todo. Él es súper ocupado, pero siempre estamos en contacto. Ahorita ando en ensayos”, respondió Yahaira Plasencia, según la imagen publicada por Instarándula.

“Yahaira me ha confirmado cantará en los premios Heat su canción Ulala, así que atentos a ese show”, señaló el popular ‘Samu’.

Respecto al tema “Ulala”, el propio Sergio George admitió que no tuvo éxito. “Hay que decir la verdad, “Ulala” no fue tan exitoso como esperábamos, pero está bien, no podemos decir ‘Yahaira se acabó’. Se intenta con otra cosa, no podemos tirar la toalla. El éxito no se hace de un día para otro”.

Fuente: Instarándula

