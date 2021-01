¡Fuertes declaraciones! Yahaira Plasencia sorprendió a propios y extraños al aparecer como el nuevo ‘jale’ de “Esto es Guerra”. Y es que pese a que había comentado que volvería a pisar un reality de competencia, la salsera agradeció esta segunda oportunidad.

“Agradecerle mucho a la producción de ‘Esto es Guerra’. Peter tiene un poder de convencimiento tremendo, pero es parte de, estoy tranquila”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Reina del toto’ reveló cuál fue la curiosa reacción que tuvo su productor musical Sergio George al enterarse que ingresaría a “EEG”. “Sergio George como que lo tomó uhmm, pero le dije: ‘tranquilo que me voy a portar bien’. Está contento y sabe que solo es por la temporada de verano. Nosotros seguimos con los proyectos adelante. EEG es uno de los programas más vistos del Perú y eso me ayuda un montón”, comentó.

Por otra parte, Yahaira aseguró que no tiene problemas con nadie y que si la ponen a competir con cualquier chica, ella dará todo de sí. “Si me ponen con Rosángela, con otra chica, yo fresh, porque yo no he venido a tener problemas con nadie, yo he venido a divertirme y eso es lo que quiero trasmitirle a toda la gente. Sergio ya me advirtió”, finalizó diciendo.

