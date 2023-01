Yahaira Plasencia estuvo como invitada especial en el primer programa de “América Hoy” en esta temporada 2023. Y es que la cantante no pudo evitar ser consultada por su romance con Jair Mendoza y la pelea que esto habría ocasionado con su productor musical, Sergio George.

En ese sentido, la salsera no pudo ocultar su cara de incomodidad cuando las conductoras le cuestionaron sobre cómo se encontraba su corazón en estos momentos.

“Se te acusa que te han visto continuar con la relación con Jair Mendoza a escondidas, a pesar de no tener relación oficial”, le dijo Ethel Pozo, generando sorpresa en todos los asistentes en el set de televisión.

“Aquí sí voy hablar... Para empezar, no tengo por qué esconderme de nadie, soy una mujer libre e independiente. No tengo hijos, no estoy casada. Creo que tanto Jair, como yo, somos personas libres de poder hacer lo que queramos”, comenzó diciendo fuerte y claro.

Sin embargo, Janet Barboza no se quedó tranquila con esa respuesta y quiso indagar más. “Con todo el cariño y respeto que les tengo, en serio no voy a entrar en más detalles sobre mi vida privada. Este 2023 estoy tranquila y feliz, muy bien. Gracias por preocupación”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR