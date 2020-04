A través de un “En vivo” por Instagram, Yahaira Plasencia le contó a Michelle Soifer la historia detrás del diente que le faltaba y por el que sufrió burlas cuando una cámara le tomó una foto en el Estadio Nacional.

Yahaira Plasencia contó que a los 15 años decidió ponerse brackets porque no tenía bonitos dientes. Fue entonces que su mamá consiguió un odontólogo no tan bueno.

“Yo tenía 15 años y mis dientes eran realmente horribles y eran porque comía muchos dulces de chiquita y porque me caí (...) Cuando le dije a mi mamá que quería ponerme brackets, mi mamá no sé de dónde sacó al doctor y la cosa es que él me sacó como 20 dientes y la cosa es que quedó espacios vacíos”, relató Yahaira Plasencia.

La salsera contó que por falta de dinero no pudo terminar el tratamiento, por lo que le quedó un espacio.

“Cuando me sacaron los brackes me quedó une huequito y me daba vergüenza. Luego no le di importancia y me tomaron la foto (...) Lo que la gente no sabe es que no pude terminar mi tratamiento por falta de dinero, fue bien fregado. Luego tuve que volver a arreglarme los dientes, pero ahora tengo carillas”, añadió.

