Durante el “live” que hizo este domingo Yahaira Plasencia y su productor musical Sergio George, sus seguidores les preguntaron por qué no se ha presentado en América Televisión.

“Eso hay que preguntarle a América TV”, respondió Sergio George; mientras Yahaira Plasencia agregó: “No me quieren”.

Luego se rio y le contó a su mano derecha, Danilo, quien también formó parte de la conversación, lo que había dicho. “La gente dice: ¿Por qué no vas a América TV? Y yo..no me quieren”.

A esto, él le respondió: “Es parte de...”, al parecer haciendo relación a la situación en la maletera cuando era parte de Esto Es Guerra, programa que se trasmite por América Televisión.

¿VETADA?

Previamente en “Amor y Fuego” ya le habían preguntado si estaba vetada en América Televisión luego de protagonizar el escándalo de la maletera que le costó ser retirada de “Esto Es Guerra”.

“Estoy bien con los de Esto Es Guerra. Pro TV se portó bien conmigo, pero yo volví a cometer un error y así del programa (...) ¿Me ves en el canal 4?”, dijo Yahaira Plasencia.

La salsera no quiso confirmar exactamente si está vetada y agregó: “Yo no podría hablar mal, estoy agradecida. Yo no sé (so estoy ventada). Eso lo sabe mi jefa de prensa”.

