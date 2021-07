La cantante Yahaira Plasencia habló una vez más sobre el intento de usuarios que querer eliminar el videoclip de su nuevo tema “Dime” de YouTube.

Yahaira Plasencia reconoció que la noticia le chocó y fue su mano derecha, Danilo, quien se lo dijo, aunque estaba tratando de ocultárselo en un inicio.

“Me puse triste, Danilo me lo estaba ocultando, él las cosas que saben que me puede afectar, trata de ocultármelo o decírmelo con pinzas”, contó en un “live” con su productor musical Sergio George.

Seguidamente, reveló lo que le dijo a Danilo. “Yo dije: Ay no, nos va pasar lo mismo que “Cobarde”, ¿Por qué la gente es así? Y le dije que haría un video y yo cada rato me fijo si ya lo bajaron o no”.

Además reveló que su equipo digital trabajó arduo y pareja, mientras Danilo se unió con las cabezas de sus clubs de fans.

“Dani pudo juntar a las cabezas de todos los Yahalover y no sabes Sergio, las cosas que me decían eran tan bonitas y te juro que me llenaron de alegría que hay gente que me sigue, me quiere”.

