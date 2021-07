La cantante Yahaira Plasencia contó detalles de su encuentro con Marc Anthony en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. En diálogo con “Amor y fuego”, la ‘reina del totó' reveló que Sergio George la tuvo esperando por casi dos años para presentarle al artista.

“Tienen que saber algo de Sergio George, Sergio George no planea nada, él es súper espontáneo, todo tiene que ser orgánico para él. Eso es lo que he aprendido mucho de él, la paciencia”, dijo Yahaira Plasencia.

“Yo le decía, Sergio, por favor, preséntame a Marc Anthony. No, me dice, no le voy a decir ‘oye, te quiero presentar a mi cantante’, no, tranquila, eso se va a dar en algún momento. Desde el 2019 estoy esperando, entonces dije ya, voy a esperar, yo soy un poco impaciente”.

En el último viaje a Estados Unidos, finalmente se dio la oportunidad de conocer a Marc Anthony: “Yo fui a Miami a grabar el videoclip y Sergio me dice: Yahaira, voy a estar en el estudio con Marc, si tienes tiempo, te vienes”.

“Lo peor es que ese día Sergio me había puesto una agenda full, tenía que ir a la vestuarista, a la chica del maquillaje, a la chica del peinado, a los bailarines, a la coreografía y tenía todo el día full. Terminé como a las 8 de la noche, 8:30 y me fui a ver al estudio a Marc y Sergio me lo presentó. Estaban grabando con un grupo de compositores, músicos, productores, de todo. Yo me senté en un costadito”, agregó.

Según Yahaira Plasencia, durante horas no se atrevió a acercarse al cantante: “Era como que Dios mío, ni siquiera me atreví a pedir una foto, creo que pasaron 3 horas para pedirle una foto (...) Fue lo máximo, me dijo que sabía de mí, que sabía de algunas canciones que trabajaba con Sergio, que qué bueno que una chica joven haya apostado por la salsa y no por lo urbano”.

