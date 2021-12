Luego de una noche llena de emociones, Ruby Palomino logró alzar la copa de la victoria, coronándose como ‘El artista del año’, generando distintas emociones entre los demás participantes, como Yahaira Plasencia, quien obtuvo el segundo lugar.

La expareja de Jefferson Farfán, felicitó a Ruby Palomino por haber ganado la copa: “creo que Ruby también la ha luchado muchísimo, se lo merece, es una grande, en el Perú hay tanto talento y Ruby es una de ellas”.

Yahaira reveló encontrarse feliz con el resultado, porque el concurso le permitió mostrar al público, de qué está hecha: “Todo lo que he hecho, lo he hecho con el corazón y eso me llena, como lo dije, más que tener una copa es la experiencia que me estoy llevando, que el público vea una Yahaira distinta y se ha demostrado”.

¿Cómo quedaron las posiciones en la gran final de ‘El artista del año?

El primer eliminado de la noche que se quedó con el cuarto lugar, fue el cantante de salsa, César Vega, quien tuvo de refuerzo a Daniela Darcourt. El tercer puesto lo ocupó Estrella Torres quien fue reforzada por su expareja, Tommy Portugal, el segundo puesto se lo llevó Yahaira Plasencia y el primer puesto Ruby Palomino, quien tuvo de refuerzo a su mamá.

