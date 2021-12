Durante la gala final de “El artista del año”, Gisela Valcárcel aseguró que Yahaira Plasencia había cambiado: “He conocido a una nueva Yahaira (...) Yahaira pedía más y más horas de ensayo, Yahaira nos ha demostrado que no solo tiene una nueva actitud, sino que aprendió que las cosas por las que se luchan, son con las que va a aprender”. La ‘reina del totó’ agradeció a la ‘señito’: “Gracias por tus palabras, siento cada tropiezo en mi vida, a mis cortos 27 años, me ha hecho madurar, me ha hecho valorar las cosas, estoy muy proyectada en lo que quiero ser, en lo que quiero lograr. Finalmente, Gisela aseguró que el que ganaba no era el más talentoso: “En la vida está el que persevera. En la vida no se llega por talento, aquí no se llega por talento, aquí se llega por constancia, disciplina, perseverancia”. Fuente: América Televisión