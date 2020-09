Tras ser blanco de críticas por sus sensuales fotografías en Instagram, Yahaira Plasencia decidió mostrar su lado espiritual y dedicarle una canción a Dios. Como buena cristiana, la salsera le cantó al ‘Creador’ para agradecerle por “darle fuerza cuando le faltaba”.

“Desde muy pequeña Dios tocó mi corazón para entrar en él. Yo lo acepté y hoy en día creo en él más que nunca. He pasado momentos tan pero tan difíciles hasta el punto de querer dejar de hacer lo que tanto me apasiona, “La Música”; realmente pensé que no lo iba a superar, pero Dios me ayudó, me levantó y me hizo una mujer más fuerte”, escribió la ‘reina del totó’.

La salsera ahora estaría pasando una mala racha en el amor por un presunto alejamiento de Jefferson Farfán. En medio de estos ‘problemas amorosos’, la cantante peruana cumplió uno de sus sueños: grabar un videoclip de una canción enteramente cristiana.

“Soñé desde niña cantarle y agradecerle por todo las bendiciones que me ha dado, es mi gran sueño y el de mi madre también. Esta canción va para todos ustedes con mucho amor, Y SOBRE TODO PARA MI SEÑOR QUE ME HA DADO ABSOLUTAMENTE TODO. Quiero que sepan que Dios jamás te dejará, jamás abandonará ¡CREE EN ÉL! Espero les guste”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR