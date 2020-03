Yahaira Plasencia quiso compartir un momento ameno con sus seguidores mediante una transmisión en vivo de Instagram, pero tuvo que lidiar con los insultos que recibió de algunos usuarios.

La salsera no toleró los comentarios fuera de tono y, enfurecida, decidió responder a cada uno de ellos.

¿Qué dijo la salsera? La amiga de Jefferson Farfán tildó a estos usuarios de “gente infeliz” y que solo se preocupan “en hacer daño y no por su vida"

"Hay mucha gente que se toma el tiempo de hacer un comentario gigante, únicamente porque piensa que me va a molestar o me va a afectar. De verdad, qué triste toda esa gente que se pone detrás de un teclado a escribir sandeces, tonterías... La verdad eso no me molesta, al contrario, me da risa”, dijo en un LIVE para Radiomar.

En ese sentido, pidió respeto a los artistas y aconsejó a sus detractores no seguirla.

“Gente, el mundo está cambiando. Hay que tratar de que si no te cae una persona, simplemente no la veas, no la sigas. Si te gusta otro cantante, sigue a esa persona (...) Cada persona puede elegir lo que le gusta, pero eso no ta da derecho de insultar”, añadió.

“Si no le gusto yo, si no te gusta mi boca, mi nariz, mi sombrero, simplemente no se tomen el tiempo de conectarse, no pierdan su tiempo, ni siquiera los leo”, dijo evidentemente incómoda.