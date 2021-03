La integrante de ‘Esto es Guerra’, Yahaira Plasencia, participó en una divertida competencia donde le hicieron una curiosa pregunta sobre el fútbol. Sin embargo, la salsera fue ‘troleada’ por sus compañeros en vivo al comentar que “no sabía nada de fútbol”.

El encargado de comenzar con las bromas fue el conductor Gian Piero Díaz, quien le recordó a la popular ‘Reina del totó' su relación con el seleccionado Jefferson Farfán.

“Es que yo no sé nada de fútbol”, dijo la cantante. “Yahaira dice que nunca ha visto un partido de fútbol”, respondió el presentador, generando la risa de todos los guerreros y combatientes.

“Que nunca he asistido a un partido, que nunca le han dedicado un baile luego de un gol, que no se fue al mundial, que no pasó la cuarentena en Rusia”, agregó el popular ‘Pipi’. Frente a estas declaraciones, Yahaira Plasencia solo atinó a reírse y decir: “ya perdí”.

