Paula Manzanal estará en la secuencia del ‘niño Arturito’ en la edición de este sábado de “JB en ATV”. En el set, la modelo fue abordada por las cámaras de “Magaly TV La Firme”, donde se pronunció una vez más sobre su examiga Sheyla Rojas.

Ella reveló que no le presentará ningún galán, novio o saliente a sus amigas. Y que Manzanal no perdona que Sheyla Rojas le haya mandado videos subidos de tono a su exsaliente Vladimir De Guest. En los pocos segundos que dura el video, se observa a la exconductora retirándose la ropa y quedando en lencería mientras Vladimir la mira por videollamada.

“Ya no ya, para que no me sheileen”, dijo entre risas.

Luego dijo que ya no quiere hablar de Sheyla al enterarse que Antonio Pavón se llevó a su hijo a España. Como se sabe, Paula Manzanal también es madre y tiene un pequeño hijito que lleva a todos sus viajes.

“Nos ha dado pena, hay que dejarla, ella sabe lo que está bien y está mal. Ojalá se dé cuenta y choque contra el muro para que reaccione porque lo más importante son nuestros hijos”, agregó.

