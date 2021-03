Antonio Pavón cumplió su ansiado sueño y pudo llevarse a su pequeño hijo a su país natal, España. Y es que, tras los acuerdos a los que llegó con Sheyla Rojas, el torero alistó las malestas, gestionó los trámites del menor y pudo abandonar el Perú.

A través de dos videos en su cuenta de Instagram, el ex de Sheyla Rojas muestra su felicidad desde el interior del avión que lo llevará a España. En las imágenes, aparece junto a su novia, Joi Sánchez, y el pequeño Antoñito.

Luego, compartió un video de la pantalla ubicada en la cabina, donde se ve el trayecto del vuelo hacia Europa.

Pavón llegó al Perú el pasado 2 de marzo, tras la llamada de la modelo. “Me tomó de sorpresa, no me lo creía, eran las 3 de la mañana en España por el cambio de horario. Pegué un salto de la cama, esto es increíble, esto parece un sueño, leí y decía: ‘Antonio, puedes venir por Antoñito a Perú, llévatelo a España’. No me lo creía”, contó el torero en declaraciones a “Magaly TV La Firme”.

