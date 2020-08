​Yahaira Plasencia escapa con Jeffersón Farfán pero antes dispara contra ...

Yahaira Plasencia no se arrepiente de nada. Hace unos días sorprendió porque sin ningún reparo le dijo su vida a cada integrante de 'Tus Protagonistas'. Los calificó muy exaltada de "mentirosos y payasos" a 'Tus Protagonistas' por llamarla "inestable". Incluso los tildó de conchudos por que no le devolvieron dinero y ropa prestada a su novio, el futbolista Jefferson Farfán.

Es justo con la 'Foquita' Jefferson Farfán que Yahaira Plasencia escapará de viaje para olvidar los problemas que últimamente la aquejan. Cantó en el aniversario de una radio local para dar un 'mensaje de despedida' en el que volvió a arremeter contra el grupo de salseros. "Ahora estoy más relajada. Voy a salir un tiempo de viaje para venir más tranquila y más segura de lo que voy a hacer. Ya no confiar en nadie".

Yahaira Plasencia fue más allá y dejó en claro que 'Tus Protagonistas' buscan figurar con ella y no se arrepiente de lo que les dijo. "Todos los programas han salido a hablar de mi, ¿de quién más?". "No es que haya sacado mi verdader cáracter. Solo soy un ser humano".

"No me he desubicado en ningún momento. Solo que hay personas que me sacan", finalizó Yahaira Plasencia sin antes decir que no hablaba de la reconciliación de 'Tus Protagonistas' con Paula Arías porque "son personas que no me interesan" y de no opinar que sus examigos salseros sean el refuerzo de Melissa Klug en "El Gran Show" "Ah ya que bueno. Perfecto para todos", dijo la 'reina del Totó'.

SE UNEN. Todo puede pasar en este mundo y por ello y aunque parezca inimaginable, Melissa Klug será la madrina de los ex músicos de Yahaira Plasencia, "Tus Protagonistas", quienes recientemente se desligaron de la salsera para formar su propia agrupación musical.

"Tus Protagonistas" se chocaron en "Al Aire" con la ex pareja de Jefferson Farfán y no desaprovecharon la oportunidad para pedirle que sea su madrina, a lo que ella aceptó de inmediato. "Les voy a dar la 'patadita' de la suerte. Y ellos votarán por mí para salir de sentencia", dijo la "Blanca de Chucuito".





