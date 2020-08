Evelyn Vela, la mejor amiga de Melissa Klug, no tuvo reparos en referirse a la tan polémica llegada al país de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, quienes luego de pasar la cuarentena por el COVID-19 en Rusia por varios meses, decidieron retornar al Perú.

Recordemos que la parejita llegó primero a Ecuador, luego se trasladó por tierra hasta Tumbes y ahí abordó, el domingo por la tarde, un vuelo hacia Lima.

“Ya me enteré que regresaron al país. No es novedad que ella regrese, al final vive aquí. Quién sabe (si la relación se fortaleció), nadie sabe qué pasa entre cuatro paredes y si ellos son felices así, quiénes somos para opinar ¿no crees? Este tema me tiene sin cuidado, mucha pantalla, ya aburre”, manifestó.

Asimismo, la popular ‘Reina del Sur’ aseguró que no los ve juntos en un futuro, ya que el futbolista no ha oficialiazado a la salsera.

“Qué te puedo decir, si hasta ahora él no dijo es mi novia, enamorada, no se sabe si son ‘amigos cariñosos’, ‘amigos con derechos’ o pareja. Las relaciones serias son cuando el novio te pide y formaliza, es algo lindo”, afirmó a Trome.

Cabe recalcar que en la última edición de “Magaly TV, la firme”, se difundió un informe donde se ve el preciso momento cuando la ‘Foquita’ deja a la ‘Reina del totó' en su casa luego de arribar a Lima.

