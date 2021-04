Yahaira Plasencia fue multada tras la intervención policial en su fiesta COVID-19 que realizo en una casa de Cieneguilla. La cantante se presentó esta mañana a la comisaría de esa localidad para presentar sus descargos.

“He cometido un error, he cometido una infracción en estos momentos que estamos en pandemia y aquí tengo mi multa que me han puesto los policías”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

“Era mi deber, porque dije claramente que me había escondido y ahora estoy asumiendo mi error. Estoy viniendo a la comisaria y estoy haciendo lo que tenía que hacer. Más no voy a decir”, añadió.

La interprete de ‘Y le dije no’ llegó a la comisaria sin ser notificada y hasta el momento se desconoce a cuánto asciende la multa que le pusieron.

Recordemos que Yahaira Plasencia realizó una trasmisión en vivo a través de su cuenta oficial Instagram, donde reveló qué fue lo que realmente pasó durante la intervención policial de la que fue protagonista el último viernes 23 de abril en una casa ubicada en Cieneguilla, donde se venía realizando una fiesta por su onomástico número 27.

“Mis papás me dijeron hasta el último que no vaya. Yo terca, estúpida, insistí y fui, y pasó todo esto. Sé la magnitud de la estupidez que cometí. Me he quedado sin trabajo, no tengo conciertos, tengo la espalda de las personas cercanas a mi”, contó entre lágrimas la cantante.

