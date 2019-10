No lo niega más. Tras varios meses de “ampays”, el viaje a Cuba, sus salidas nocturnas a la casa de Jefferson Farfán y el famoso hilo rojo, Yahaira Plasencia no pudo ocultar más que ya no está soltera.

La salsera llegó a su último evento para interpretar y bailar sus pegajosos temas, sin imaginar que sería evidenciada por sus propios músicos. El popular Bryan fue el encargado de confirmar que Yahaira Plasencia ya estaría comprometida.

“¿Hay mujeres solteras o no? ¿Tú eres soltera?”, le preguntó a la salsera. Ante esto, Yahaira se delató al reaccionar de manera curiosa, ya que cuando alzó la mano para dejar entrever que estaba soltera, se retractó al segundo, y le comentó a su músico que solo estaba jugando con la botella de agua.

“¿Ustedes creen que está soltera?”, volvió a preguntar Bryan al público. Mientras que los asistentes gritaban que “la reina del totó ya no lo estaba”.

“Ya vaya nomás... Usted no está soltera”, resaltó el músico de Yahaira Plasencia, dejándola al descubierto luego de negarlo en innumerables ocasiones frente a cámaras.

Como se sabe, la salsera y Jefferson Farfán volvieron a reencontrarse a inicios de este año, desde ese momento, la pareja ha sido captada en varias ocasiones.