La salsera Yahaira Plasencia y la guerrera Michelle Soifer se contactaron a través de Instagram y tuvieron una divertida conversación, donde cada uno se hizo preguntas.

Pero, fue Michelle Soifer la que hizo las preguntas más curiosas y una de ella fue: “¿Te has hecho pipí en la cama?”.

De inmediato, la pregunta hizo que Yahaira Plasencia se matara de risa y luego confesó que sí.

“Sí me he hecho pipí en la cama. ¿Quién no se ha hecho pipí en cama? Yo estaba en mi casa del Rímac y dormía con mi hermana y en eso yo estaba durmiendo y escuchó a lo lejano el ruido como del baño y cuando me muevo siento mojado. Cuando me levante me había orinado. Tenía como 10 y 11 años”, contó Yahaira Plasencia.

Por su parte, Michelle Soifer también contó lo que le pasó. “Yo te cuento que también, pero no en mi sub-consciente sabía que me había hecho pipí y seguí durmiendo. Ocurrió cuando era más grande”.

