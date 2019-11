El productor de “El artista del año”, Armando Tafur, respondió sobre la supuesta “pataleta” que Yahaira Plasencia hizo al darse cuenta que no iba a ser jurado VIP en el programa.

Según el diario Karibeña, la salsera se fue “furiosa del programa” porque pensó que iba a ser jurado invitado, lo que iba a darle “una imagen de crecimiento” a su imagen de artista.

En ese sentido, en conversación con diario Ojo, Armando Tafur aseguró que todo se trató de una confusión: “Hubo un super malentendido y al final no se pudo, no se concretó. Pero Yahaira estuvo de jurado al inicio del programa como vieron en el Bailetón. Parece que hubo una confusión, Yahaira siempre va a ser bien recibida y nosotros acá la queremos”.

“Hubo un cambio de pauta y ya no se puso jurado VIP”, explicó el productor de Gisela Valcárcel. Asimismo, Armando Tafur descartó que Yahaira Plasencia se haya ido peleada con él: “¿Quién hizo? Yo no he hablado con Yahaira para nada. La saludé, claro”.

En tanto, el productor negó que Yahaira Plasencia haya sido la culpable de perder en rating contra "El valor de la verdad".

“Cuando estuvo Yahaira no estábamos perdiendo si ves el minuto a minuto. Cuando Yahaira ha estado, siempre ha funcionado”, aseguró.