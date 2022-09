Aún no está ni una semana en Perú y ya está dando qué hablar y esta vez fue invitado para opinar sobre ‘Esto es Guerra’ en el programa ‘En boca de todos’, cuando sorprendió a los conductores al mencionar que Yahaira Plasencia le pidió mediante una carta notarial que se rectifique.

Al parecer, la salsera solo habría estado esperando que Pancho Rodríguez regrese a Perú para atacar y lo hizo mediante una carta notarial, donde le pidió al chileno que se rectifique a nivel nacional: “ Esto es una carta notarial firmada por Yahaira Plasencia, donde se me pide que me rectifique a nivel nacional ” , fue como la presentó el ‘chico reality’.

El chileno se mostró sorprendido, ya que en todas sus declaraciones antes de regresar al Perú, nunca dijo nombres ni señaló a nadie, pero ella parece haberse sentido aludida.

Pancho prefiere evitar problemas, así que le dio el gusto y se rectificó a nivel nacional, pero por lo que ella entendió, no por lo que él dijo. “Yo nunca la he mencionado, nunca la he señalado de algo (...) pero quería aprovechar las cámaras para rectificarme por si dije algo que a ella le haya incomodado, o afectada por algo” , sostuvo.

