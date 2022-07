Yahaira Plasencia viene siendo bastante halagada tras su presentación en los Premios Juventud, la cual se desarrolló en Puerto Rico el último 21 de julio. Sin embargo, distintos personajes como Magaly Medina cuestionaron duramente la vestimenta que utilizó la salsera en la alfombra roja.

Todo se dio mediante un enlace con el programa “América Hoy”, donde la cantante aclaró que se encuentra satisfecha con el trabajo que realizó en el escenario extranjero.

“Yo quería dar la talla y Sergio se ha quedado feliz con mi trabajo y mi equipo también. Estoy muy contenta y agradecida, es un paso muy importante en mi carrera. Se me acercaron y felicitaron, conocí a J Balvin, Danna Paola, El Alfa, estaba todo el mundo”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Christian Domínguez aprovechó para consultarle a la popular ‘Reina del toto’ sobre las distintas críticas que viene recibiendo por parte de distintos conductores de televisión.

“Las críticas del Perú todavía van a seguir, ya estoy acostumbrada, es parte de, tampoco me hace sentir mal. Yo creo que las personas que yo quiero que me digan las cosas como son, realmente es mi equipo de trabajo, los que saben de la industria”, agregó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Yahaira señaló que se siente orgullosa de ser la primera peruana en pisar un evento tan grande. ¿Será una indirecta a Daniela Darcourt?

“A la gente que no le gusto como canto, bailo, se respeta, no eres moneda de oro para gustarle a todo el mundo. Estoy contenta, feliz, me siento bien y plena porque hice un show grande y bonito. Soy la primera mujer peruana que pisa escenarios grandes”, finalizó diciendo.

