Yahaira Plasencia lanzará, de manera oficial, este 30 de octubre la canción “Ulala” con la producción de Sergio George. Para ultimar los detalles de su nuevo videoclip, la salsera viajó a Miami para encontrarse con el cantante urbano puertorriqueño Randy ‘Nota Loca’, con quien hará el feat.

Por medio de sus historias de Instagram, la intérprete de “Cobarde” no se aguantó las ganas de mostrarse junto al reggaetonero Randy ‘Nota Loca’.

¿Quién es Randy?

Randy Ortiz Acevedo es integrante del dúo puertorriqueño Jowell & Randyl, el cual es considerado como uno de los mejores dúos del reguetón, según Wikipedia.

Consumo de marihuana

En 2014, Randy reveló que decidió dejar el consumo de marihuana luego de haber sido sometido a un cateterismo y a una angioplastia coronaria por tener varias arterias obstruidas. Randy llevaba fumando marihuana desde los 11 años, consumiéndola diariamente. El cantante había incluido el consumo de marihuana en varias de sus letras, temática que dejó de utilizar luego de su operación.

Denunciado por agresiones

A comienzos del año 2008, Randy, con 24 años de edad, fue denunciado por Vanessa Albino, la madre de su hijo de diez meses de edad, por un hecho de violencia doméstica. Sin embargo, estas acusaciones fueron desmentidas por el cantante.

Pese a ello, en el 2018, la ex pareja de Randy afirmó que él no veía a su hijo y que le debía más de 90.000 dólares de pensión alimentaria. “Randy no me pasa a mi dinero desde hace cinco años”, afirmó en ese entonces.

Golpeado por su expareja

De otro lado, Raquela Rivera, madre de los otros hijos del integrante del dúo Jowell y Randy, fue acusada en el 2017 de violencia doméstica por haberlo golpeado públicamente.

“De acuerdo con la denuncia policíaca de los hechos, Randy Ortiz se encontraba frente al negocio ‘District’, en San Juan, Puerto Rico, cuando su expareja Raquela Rivera lo agredió y luego huyó”, se lee en la nota de Univisión.

