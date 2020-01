La periodista Magaly Medina tuvo en su set de televisión a Yahaira Plasencia, donde la salsera presentó su nuevo tema “Cobarde”, producido por Sergio George y grabado en Cuba.

Durante la entrevista, Magaly Medina le preguntó el departamento del Golf de los Incas, para el cual Yahaira Plasencia pidió presupuestos de muebles y hasta de porcelanatos.

La salsera dijo que ese es un tema entre la mamá de Jefferson Farfán y su mamá. “Ese departamento es de Doña Charo y es un tema entre ella y mi mamá. Ella ya lo aclaró en una entrevista donde dijo que hay una amistad entre ellas (...) Si he ido a ese departamento, pero no tengo nada que ver ahí. La señora Charo hizo la entrevista ahí y aclaró ese tema”.

Fue entonces cuando Magaly Medina puso en aprietos a Yahaira Plasencia.

Magaly: ¿Entonces tú iba en la noche a supervisar?

Yahaira: ¿Cuándo me has visto en la noche?

Magaly: No puedo decirlo tampoco porque he visto imágenes, pero no las he publicado nunca y no pienso hacerlo tampoco. ¿Tú crees que yo hablo porque estoy loca? Hablo porque siempre tengo algún tipo de prueba. Por eso pregunto, por eso te digo, por eso saco conclusiones. Si no veo imágenes no digo nada.

Yahaira: Bueno ese tema ya lo aclaró la señora Charo y ya está

Magaly: Tú llegabas bien tarde

