Yahaira Plasencia asistirá a la alfombra roja de los Latin American Music Awards 2024 este jueves en Las Vegas; donde también desfilarán figuras como Becky G, Raw Alejandro, Feid, Peso Pluma, entre otros.

“No estaré en el escenario central. Sin embargo, una artista debe ser parte de estas ceremonias para poder absorber lo mejor de las diversas propuestas y tender puentes, y expandir nuestra red de trabajo”, expresa Yahaira Plasencia

La salsera también confirmó que ella y Sergio George acudirán juntos a la gala. Si bien ya no trabajan juntos, se tienen un gran respeto y afecto, por lo cual no descarta en un futuro volver a trabajar en una producción musical.

“Es un excelente productor, buen amigo y sin dudarlo contribuyó grandemente a mi carrera. No descarto trabajar nuevamente con él, sería un verdadero honor”, contó.

La cantante aprovechará su presencia en Las Vegas para sostener reuniones con diversos actores de la música en los Estados Unidos para continuar potenciando su carrera.

Yahaira Plasencia sobre la última hija de Jefferson Farfán: “Un bebé siempre es una bendición”

Yahaira Plasencia habló después de varios años de Jefferson Farfán sobre la revelación del futbolista, donde contó que tiene una hija de un año y dos meses en su podcast ‘Enfocados’.

“Mira yo no hablo de Jefferson hace muchísimos años porque obviamente no tenemos absolutamente nada que ver. Le deseo todo lo mejor, claro está, y siempre he creído que un hijo es una bendición, entonces me parece súper bien, le deseo todo lo mejor, siempre lo he dicho y es una bendición, un bebé siempre es una bendición. Le deseo el bien a todo el mundo y ahora él que tiene un hijo súper bien y le deseo todo lo mejor”, expresó la conductora de ‘Al Sexto Día’.