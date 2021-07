La cantante Yahaira Plasencia fue consultada sobre el momento en que se escondió en una maletera durante una fiesta COVID. Ella reconoció que lo hizo por miedo, pero que de eso aprendió nuevas lecciones.

“Me quería esconder pues, ¿Quién no se esconde? Yo sé que cometí un error y me sentí muy mal en su momento, pero es aprendizaje, son cosas que pasan y más es porque estamos en la pandemia”, respondió Yahaira Plasencia para “Amor y Fuego.”.

La “patrona” Yahaira Plasencia también contó que su mamá se molestó con lo sucedido. “Es una equivocación más en mi vida para aprender qué no debo hacer, en quién no debo confiar. Mi mamá estaba molesta”.

Sobre la posibilidad de volver a esconderse en una maletera, Yahaira Plasencia no lo descartó, pero aseguró que ya no lo habría en Perú, quizá en el extranjero. “Aquí en Perú no, no sé la verdad si en Estados Unidos. Ya en un camión y no en un carro”.

Por su parte, su productor musical, Sergio George, reconoció que lo sucedido fue lamentable, sin embargo, dijo no seguir las críticas que se originan en Perú, por lo que estaba sorprendido al verla en una maleteras. ”Yo no sigo las críticas acá en Perú, eso de la maletera fue lamentable. ¿Qué hace dentro de una maletera?.

