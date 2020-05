La cantante salsera Yahaira Plasencia se cansó de todas las especulaciones en torno a ella y al futbolista Jefferson Farfán, quien dio positivo al coronavirus.

A través de su cuenta en Instagram, Yahaira dijo y se reafirmó en que no tiene coronavirus y no contagió a Jefferson Farfán como se viene diciendo.

“Hice un breve comunicado pero siguen especulando que yo he contagiado, que me han contagiado. Me veo en la obligación de poner mi prueba de descarte de coronavirus”, dijo la salsera.

“Yo no me jugaría con un tema tan delicado, hay que tener cuidado con lo que se habla”, añadió.

Efectivamente, en la prueba de Yahaira Plasencia al COVID-19 esta se muestra negativa.

Como se sabe, esta tarde, el vidente Reinaldo Dos Santo puso en tela de juicio el que Yahaira haya dicho que dio negativo a la prueba del coronavirus.

VIDEOS RECOMENDADOS

Melissa Klug y Yahaira Plasencia -OJO

TE PUEDE INTERESAR