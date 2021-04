Yahaira Plasencia realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales luego que ella y un grupo de amigos fueron intervenidos por la Policía en el distrito de Cieneguilla, en la noche del viernes 23 de abril.

En conversación con Mónica Cabrejos y Thaís Casalino, la intérprete de la canción “Cobarde” dijo estar arrepentida por sus acciones en medio de la segunda ola del coronavirus (COVID-19).

“Me ganó el nerviosismo y el pánico que me llevaron hacer otras cosas, pero eso no refleja lo que realmente soy. Las personas que realmente me conocen saben que no soy así y sí, me escondí ahí (en la maletera de un auto) y lo acepto, pero eso no muestra lo que soy”, expresó la exintegrante del reality “Esto es guerra”.

Además, la salsera se dirigió a su productor Sergio George, a quien le pidió disculpas públicas. “A mis seguidores y a Sergio (George) les pido perdón por la decepción. Al equipo de trabajo, a mi familia y a toda la gente que salió afectada les digo que saldré de esta. Lo que hice es un ejemplo de lo que no se debe hacer... No confíen en nadie y quédense en casa”, dijo.

