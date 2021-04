Yahaira Plasencia fue entrevistada por las conductoras Mónica Cabrejos y Thaís Casalino durante una trasmisión en vivo mediante su cuenta oficial de Instagram, donde confesó que ella no fue la encargada de organizar una fiesta en la casa de Cieneguilla que fue intervenida por la policía el último viernes 23 de abril.

“Decirle a toda la gente que me perdone de corazón, nunca me había pasado algo así. No fue la mejor decisión, pero fue por voluntad propia el ingresar a la maletera, quiero aclarar eso. Yo les prometo a la gente que aún confía en mi, que voy a salir de esta”, comenzó diciendo.

Asimismo, la popular ‘Reina del toto’ mencionó que un “amigo cercano a ella” fue quien la invitó para poder disfrutar de un ameno momento en dicha vivienda ubicada en Cieneguilla.

“Yo no alquilé ninguna casa para celebrar mi cumpleaños, pero sí lo pensé junto a mi familia (...) Mi amigo me dijo: ‘Yaha vente, estoy con dos amigas’, entonces yo dije por qué no. Nos fuimos antes del toque de queda (...) Cuando empezó a llegar gente, miré a mi hermano y dije: ‘estamos en toque de queda, si salgo y un policía me ve, va ser un escándalo’”, comentó.

