Query George es peruano y hace ocho años radica en los Estados Unidos. Además, al igual que Yahaira Plasencia es uno de los salseros engreídos del productor musical Sergio George.

Enrique Gonzáles o Query George, quien forma parte del grupo musical DGL, conoció a Sergio George hace 10 años y fue a punta de perseverancia.

Cuando inició su carrera internacional hace once años, formó parte de algunos grupos y hasta cantó en los micros, pero fue Sergio George quien lo escuchó.

“Me fui a una cabina de internet y escribí Sergio George. Ahí salía un e-mail donde le escribí: por favor escúcheme cantar y él me respondió: envíame un video, presentándote, cantando a capela. Luego recibí un mail que decía que le había gustado, que me iba a ayudar y que tenga paciencia”, contó para el programa “Magaly TV La Firme”.

El muchacho del distrito de San Martín de Porres tomó vuelo para los Estados Unidos y cuando conoció a Sergio George, este le propuso ser parte de DLG.

“En su vida no hay un no y por eso me gustó ayudarlo y sé que va ganar”, dijo Sergio George, mientras Query George sabe que no es competencia de Yahaira Plasencia y que tiene que seguir trabajando. “Él fue mi descubridor, pero yo lo busqué”.

