Yahaira Plasencia sorprendió a propios y extraños al compartir con sus seguidores, que le habrían propuesto matrimonio. Y es que la salsera utilizó sus redes sociales para publicar esta inesperada noticia.

Todo se dio después de que la salsera ofreciera un nuevo espectáculo para sus fanáticos, donde decidió revelar los detalles de esta inesperada proposición.

“Chicos hermosos, ¿Cómo están? Les quiero contar que ya estoy en mi casita y contarles que estoy más que feliz. La verdad que estoy muy feliz, muy contenta”, comenzó diciendo Yahaira.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que luego de agradecerle a su público por las muestras de cariño, la expareja de Jefferson Farfán no pudo ocultar su emoción por la propuesta que recibió. “Fue una tarde muy bonita. Me divertí muchísimo y ocurrió algo que no me lo imaginaba, me pidieron la mano”, agregó.

Finalmente, Yahaira Plasencia compartió un video del preciso momento en el que un pequeño fan de nombre Mathías se acercó al escenario durante su presentación para proponerle matrimonio.

