Yahaira Plasencia, quien se ha encontrado por varios días en el ojo de la tormenta pública tras revelarse que su pareja, Jefferson Farfán dio positivo al coronavirus. Y es que recordemos que ambos vienen pasando la cuarentena juntos en Rusia.

Sin embargo, la cantante hizo público el resultado del examen que se realizó sobre el COVID-19, el cual dio negativo. La salsera explicó que no se contagió del futbolista porque ella estuvo internada en una clínica por tres semanas debido a una operación a los riñones que se realizó por emergencia.

Por su parte, Magaly Medina y Rodrigo González pusieron en duda el estado de salud de la intérprete de “Cobarde”, por lo que tuvo que salir a aclarar tajantemente estos rumores.

“Por otro lado, mediante la difusión de información falsa, ponen en tela de juicio mi estado de salud. Si tan buena PERIODISTA eres y también lo es tu equipo de producción, investiguen mejor la próxima vez que quieran sacar contenido, y no engañar al público con MENTIRAS”, fue lo que escribió Plasencia en su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo y pese a las innumerables críticas, Yahaira se pronunció a través de sus redes sociales e informó que ya se encuentra mejor de salud y que próximamente podrá dar entrevistas para aclarar varios temas.

“Hola chicos, todos saben que aún sigo en recuperación, poquito a poquito ya me estoy mejorando. Hoy me dieron una noticia súper buena, y es que desde mañana ya puedo hacer algunas cositas como hacer entrevistas y estar en contacto con ustedes. Les dejo un mensaje y es que a pesar de las dificultades no se rindan, sigan luchando por sus sueños, esto va a pasar en algún momento, pronto encontraremos la luz”, manifestó.

