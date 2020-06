Yahaira Plasencia sorprendió el último fin de semana al presumir su nueva cintura de avispa en un sexy bikini que causó furor en las redes sociales. Pese a la intervencion quirúrgica a la que tuvo que someterse por problemas en los riñones, la pareja de la ‘Foquita’ se animó a mostrar sus infartantes curvas dejando con la boca abierta a todos sus fanáticos.

La diminuta cintura de Yahaira

¿Cómo lo logró? Los fan de la ‘Yaha’ no dudaron en cuestionar cómo obtuvo su nueva y diminuta cintura.

“Regia, con dinero se puede tener buen cuerpo y el que es pobre no”, fue el misil que le escribió una usuaria en Instagram.

La ‘reina del totó’, fiel a su estilo, no se quedó muda y decidió darle algunas recomendaciones:

“Jajajaja juega voley o baila y vas a ver como el cuerpo agarra bonita figura. Bueno y si deseas te haces la lipo, como yo hace un año”. El comentario habría sido borrado del Instagram, sin embargo, al cuenta Instarandula la difundió.

De esta forma, la salsera dejaría en claro que no se sometió a ninguna intervención para tener ese cuerpazo y que la última vez que estuvo en el quirófano fue para atenderse un problema a los riñones.

Recientemente, en el programa “En Boca de Todos”, Plasencia confirmó su lipo:

“Se ha hablado demasiado, se ha dicho mucho, que me he puesto totó. Lo único que yo, lo vuelvo a recalcar, lo único que yo me he hecho es la lipo”, afirmó Yahaira Plasencia, quien recordó que hace un año se presentó con un vestido blanco y ahí contó sobre su cirugía.

