Yahaira Plasencia ya le agarró el gusto por los ‘retoquitos’ y cirugías plásticas para mejorar su apariencia física. Y es que después de aplicarse ácido hialurónico a sus labios, la ‘reina del totó’ se hará un afinamiento de rostro.

“Me voy a hacer después de mi concierto el afinamiento de rostro. Igual se iban a enterar porque va a ser canje”, dijo en entrevista a “En Exclusiva”.

“Te liman aquí, para que no se me vea tan cachentocita”, comentó la autodenominada “Patrona”.

En otro momento de la entrevista dijo que no tendría problema en el caso fuera ampayada contra pareja: “Estoy soletera. Si me ampayan o algo, ya no puedo hacer nada contra eso”.

Yahaira Plasencia y sus cirugías plásticas | OJO

