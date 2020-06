Santi Lesmes no se calló nada y se refirió a la carta notarial que le ha enviado Yahaira Plasencia a la periodistas Magaly Medina por haberse “burlado” de su estado de salud. El expresentador indica que la salsera está con “berrinche” al querer amedrentar a la conductora.

“Hoy en día hay muchos artistas que necesitan que Magaly hable de ellos; es más, creo que les está haciendo el favor. El Poder Judicial debe encargarse de cosas importantes, no de demandas y berrinches estúpidos que pueda tener la gente”, manifestó.

Asimismo, el exjurado de “El Gran Show” aseguró que la fama de la intérprete de “Cobarde” se debe a su “oficialización” con Jefferson Farfán.

“Yahaira se ha venido arriba desde que todo el mundo sabe que está con Farfán, quien ya le mandó cartas notariales a Magaly. No veo tan grave que un periodista saque una nota de redes y sea pasada, no le veo daño a la honorabilidad o por qué arañarse las vestiduras. Me parece desmedido”, señaló.

Yahaira hasta las últimas con Magaly

Recordemos que la popular ‘Reina del totó’ estuvo enlazada hace unos días con el programa “En boca de todos”, donde contó un poco más sobre su estado de salud y también expresó su incomodidad frente a las palabras de Magaly Medina, quien puso en tela de juicio que ella haya estado mal.

“Tienen que saber lo que comunican al público, yo hace unas semanas hice un video donde habló de mi salud, como pueden decir que me paré de la cama, diciendo que ya estoy mejor cuando es del 24 de abril”, precisó la artista.

