Yahaira Plasencia se presentó en el programa “Magaly TV La firme" y habló sobre la ausencia de los hijos de Melissa Klug en el estreno de la película de Jefferson Farfán.

“Es un tema complicado, nunca me he metido, no me gusta”, respondió Yahaira Plasencia, quien aseguró que no “pensaba” hablar del tema; sin embargo, terminó mandando varias indirectas a Melissa Klug.

“Se ha hablado mucho de ese tema, como (Melissa) condicionando que si voy yo, los niños no van”, dijo la salsera.

Y es que según Yahaira, los niños debieron estar en el estreno así sea junto a ella: “Era un momento muy especial para Jefferson (...) yo pienso y creo que los bebés han debido estar ahí (...) esté quien esté”.

Asimismo, Yahaira Plasencia confesó que no conoce a los pequeños: “Yo no los conozco a los niños y yo respeto porque debe ser difícil para ellos la situación que viven sus papás”.

“En mi humilde opinión, que no sé si deba decirlo, yo pienso que ayer era una noche especial para él y tenían que estar sus hijos con él y la señora Charo lo dijo”, agregó.

“Ya no tienen por qué pensar en Jefferson ni en la señora, ahí son los hijos”.

