La salsera Yahaira Plasencia estuvo en el programa “En Boca de Todos” y respondió las curiosidades de sus conductores, entre ellas si se ha besado con alguien en este 2021.

“Ay Ricardo, nada que ver, no te lo voy a decir, mi vida es mi privacidad”, respondió Yahaira Plasencia, quien prefiere mantener su vida privada como tal.

Además, una vez más, Yahaira Plasencia descartó romance con Pancho Rodríguez, Diego Zurek o Arturo Caballero.

“Nada, ya lo hemos aclarado con Pancho. A Diego lo quiero mucho, es lo máximo, es un buen amigo. Con Arturo tampoco nada, es un buen amigo”.

Finalmente dijo que esta enfocada en su carrera y a ahorrar. “Con verdad no quiero que pase nada en mi corazón, la verdad es que estoy tranquila, me estoy conociendo, siento que soy otra Yahaira. No quiero estar con nadie, es lo que yo quiero”.

