La periodista Magaly Medina admitió que su expareja, James Websterm, volvió a llamarla con motivo de su cumpleaños. En diálogo con el diario Trome, la ‘urraca’ también aclaró que no tiene un acuerdo de confidencialidad con su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

“Hemos respetado los dos nuestro compromiso con nuestro matrimonio, así que los enemigos podrán querer ver eso porque siempre quieren ver lo malo para mí, pero lamentablemente no les puedo dar ese gusto, ni mi esposo ni yo les vamos a dar ese gusto”, dijo Magaly Medina.

Sobre el supuesto acuerdo de confidencialidad, la periodista respondió: “No, ¿para qué? ¿Acaso mi marido es una estrella? Acá la celebrity soy yo, sorry”.

La prensa también preguntó a Magaly Medina si había tenido comunicación con el ‘gringo James’ y ella contó que sí, pero aseguró que siempre habla con él:

“Él siempre me llama por mi cumpleaños, él vive ahora en Tailandia. Sí, me llamó por mi cumpleaños, los ex aparecen. No, pero lo que no fue en su año”, dijo entre risas la ‘urraca’.

Magaly Medina también envió un mensaje: “Uno no busca, cuando las cosas están para ti, son para ti por más vueltas que le des a la vida”.

VIDEO RECOMENDADO

Johanna San Miguel se pronunció ante los resultados electorales

Johanna San Miguel se pronunció ante los resultados electorales

TE PUEDE INTERESAR